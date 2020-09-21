Средний возраст иномарок в России – около 12 лет | АВТОСТАТ

Средний возраст иномарок в России – около 12 лет

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Средний возраст иномарок в России – около 12 лет

Парк легковых автомобилей по регионам РФ на 01.07.2020.
Все оперативные данные

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование парка легковых автомобилей в РФ (на 1 июля 2020 года) и определили его средний возраст. Согласно результатам исследования, средний возраст всех зарегистрированных в нашей стране легковых машин – порядка 14 лет.

Как отмечают эксперты, у иномарок данный показатель ниже – 11,6 года. А возраст отечественных автомобилей составляет в среднем 17 лет.

Среди машин иностранных брендов самый «молодой» парк имеют китайские (8 лет), чуть выше он у корейских автомобилей (8,2 года). Средний возраст машин европейских брендов составляет уже 11 лет. У американских машин этот показатель еще больше – около 12 лет. Самые же возрастные среди иномарок – японские, результат которых достигает 14 лет.

О том, каков средний возраст легковых машин в российских регионах, можно узнать здесь. А рассчитать их актуальную стоимость за 1 минуту поможет калькулятор «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

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