Средний возраст иномарок в России – около 12 лет

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование парка легковых автомобилей в РФ (на 1 июля 2020 года) и определили его средний возраст. Согласно результатам исследования, средний возраст всех зарегистрированных в нашей стране легковых машин – порядка 14 лет.

Как отмечают эксперты, у иномарок данный показатель ниже – 11,6 года. А возраст отечественных автомобилей составляет в среднем 17 лет.

Среди машин иностранных брендов самый «молодой» парк имеют китайские (8 лет), чуть выше он у корейских автомобилей (8,2 года). Средний возраст машин европейских брендов составляет уже 11 лет. У американских машин этот показатель еще больше – около 12 лет. Самые же возрастные среди иномарок – японские, результат которых достигает 14 лет.

О том, каков средний возраст легковых машин в российских регионах, можно узнать здесь. А рассчитать их актуальную стоимость за 1 минуту поможет калькулятор «Оценить авто».