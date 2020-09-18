В рамках госзаказа будет выпущено 150 специальных автомобилей LADA Vesta

Нижегородская компания «Промышленные технологии» изготовит 150 спецавтомобилей на базе LADA Vesta в рамках госзаказа. Соответствующий сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) опубликован в базе Росстандарта, сообщает «Российская газета».

Документ позволяет собирать на площадке в Нижнем Новгороде седаны и универсалы в версиях для кинологических, ветеринарных и медицинских служб, для людей с ограниченными возможностями, а также грузопассажирские мобильные лаборатории и дорожные мастерские.

Специальные модификации LADA Vesta могут быть оснащены проблесковыми маячками, сетчатой перегородкой в салоне, устройствами и креслами для инвалидов, контейнерами для собак, стеллажами, шкафами, столами.

Напомним, ранее стало известно, что выпуском коммерческих и специальных модификаций LADA Vesta будет также заниматься предприятие «ИнвестАвто». Анонсировался выпуск 14 спецверсий модели для скрытого контроля, передвижной мастерской, а также мобильной лаборатории и других модификаций.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ начал производство новой специальной серии [BLACK]. Первой моделью серии станет флагман модельного ряда – LADA Vesta Cross в кузове седан и универсал. Внешний вид автомобилей в специальном исполнении [BLACK] отличают черная глянцевая крыша, черные корпуса автоматически складывающихся зеркал, 17-дюймовые диски в черном лаке и эмблемы с названием специальной серии. Салон автомобилей получил черную обивку сидений и потолка.

Что касается оснащения, LADA Vesta Cross [BLACK] и Vesta SW Cross [BLACK] оборудованы «зимним» пакетом, включающим такие опции как подогрев лобового стекла, передних сидений и рулевого колеса в практичной отделке из эко-кожи.

По итогам восьми месяцев 2020 года реализация семейства LADA Vesta на российском рынке составила 60944 машины (-18%). Модель занимает вторую строку в рейтинге самых продаваемых автомобилей в России (после LADA Granta).

Сколько сейчас может стоить трехлетняя LADA Vesta (или другой автомобиль с пробегом), можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».