В Санкт-Петербурге открылся новый дилерский центр Geely

Группа компаний «Аларм-Моторс» открыла новый дилерский центр Geely в Санкт-Петербурге. Для холдинга Geely стал уже 9 брендом в портфеле. Новый дилерский центр располагается в недавно приобретенном здании на Выборгском шоссе, инвестиции в покупку объекта и открытие продаж Geely со стороны «Аларм-Моторс» составили около 150 млн рублей, сообщает пресс-служба дилера.

Общая площадь дилерского центра составляет 1100 кв.м. Почти половина площади здания отведена под демонстрацию модельного ряда Geely и обслуживание клиентов. Кроме этого, дилерский центр оснащен современной СТО, парковкой и уютным кафе.

В дилерском центре представлена вся линейка Geely – это кроссоверы Atlas, Coolray, Emgrand X7 и кросс-хэтчбек GS. Самые популярные автомобили бренда – Atlas и Coolray – в топовых комплектациях представлены в салоне качестве тестовых машин.

«Развитие дилерской сети – один из приоритетов Geely Motors в России. Модельный ряд Geely в стране в ближайшие годы будет активно развиваться. Вместе с этим мы планируем существенный рост объемов продаж. Бренд должен быть представлен во всех основных точках притяжения автомобилистов, и Выборгское шоссе в Санкт-Петербурге является одной из таких стратегических локаций для формирования имиджа марки и объемов продаж», – отмечает директор по развитию бизнеса Geely Motors Тимофей Чайковский.

«Аларм-Моторс» планирует в 2021 году продать около 900 новых автомобилей Geely в Санкт-Петербурге и занять около 25% рынка марки в Санкт-Петербурге. Это уже пятый автосалон китайского бренда в городе.

По итогам восьми месяцев 2020 российские дилеры Geely реализовали 7563 автомобиля, что на 37% больше по сравнению с прошлым годом. Бестселлером Geely в нашей стране остается флагманский кроссовер Atlas, который является одной из самых популярных моделей из Поднебесной.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в третьем квартале 2020 года компания Geely планирует привезти в Россию новый купе-кроссовер FY11. Кроме того, во втором квартале 2021-го на российском рынке должен появиться кроссовер Geely Atlas Pro, производство которого будет налажено на белорусском заводе «БелДжи».

В каких еще городах есть дилерские центры Geely, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».