Mercedes-Benz объявил цены на рестайлинговые купе и кабриолеты E-Класса

Компания Mercedes-Benz объявила цены на рестайлинговые купе и кабриолеты E-Класса. Все двухдверные Mercedes-Benz E-Класса продолжат поставлять в нашу страну из Германии, срок поставок купе и кабриолетов – от трех месяцев.

Как пишет портал Motor.ru, обновленные купе Mercedes-Benz E-Class серии С238 доступен в двух версиях: полноприводные 197-сильные двухдверки E 200 4Matic Sport (от 4 млн 700 тыс. руб.) или заднеприводные 249-сильные E 300 Sport (от 5 млн 250 тыс. руб.). Для кабриолета E-Class серии А238 выбора не предусмотрено: только версия E 300 Sport с задним приводом и 249-сильным мотором (от 5 млн 720 тыс. руб.). Все E-Классы линейки С238/A238 бензиновые и комплектуются 9-диапазонным «автоматом».

В базовое оснащение E-Классов в комплектации Sport входят подогрев передних сидений, круиз-контроль, светодиодная оптика, камера заднего вида, 19-дюймовые легкосплавные колесные диски и система автопарковки.

Семейство двухдверных E-Классов обновилось по аналогии с седанами и универсалами – купе и кабриолеты получили новый руль и более современную информационно-развлекательную систему MBUX, а внешне рестайлинговые модели легко узнать по оптике и измененным бамперам.

Особняком стоят AMG-версии – исполнение E 53 4Matic+ положено и купе (от 6 млн 992 тыс. руб.)., и кабриолетам (от 7 млн 420 тыс. руб.). Под капотом рядная 3,0-литровая 435-сильная (520 Нм) «турбошестерка», которой на разгонах помогает 22-сильный (250 Нм) 48-вольтовый стартер-генератор EQ Boost.

В числе опций для Mercedes-Benz E-Class, например, пневматическая подвеска Air Body Control (228 тыс. руб.), мультиконтурные передние кресла с вентиляцией (132 тыс. руб.), отделка центральной консоли углепластиком (114 тыс. руб.).

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