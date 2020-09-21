Hyundai выпустит юбилейную спецверсию седана Solaris

Компания Hyundai намерена отметить 10-летний юбилей модели Solaris в России выпуском на рынок юбилейной спецверсии, тираж которой составит примерно 6 тыс. экземпляров. От обычных «Солярисов» эти машины будут отличаться оформлением экстерьера и расширенным списком опций.

Как пишет портал Авто Mail.ru, две юбилейные комплектации Solaris появятся в продаже в октябре 2020 года. Ожидается, что это будут особые исполнения на базе наиболее популярных версий Active Plus и Comfort. Однако юбилейные машины получат ряд дополнительных опций, таких как светодиодная оптика, климат-контроль, кожаная отделка руля, подлокотник и подогрев форсунок омывателя.

Внешне автомобили спецсерии тоже будут отличаться от обычных «Солярисов». Кроме юбилейных шильдиков они получат решетку радиатора от топовой версии Elegance в цвете «темный хром» и легкосплавные 15-дюймовые колесные диски. Двигатели – те же, объемом 1,4 л и 1,6 л и мощностью 100 и 123 л. с. соответственно.

Напомним, в феврале 2020 года на российском рынке появился обновленный седан Hyundai Solaris. Стоимость модели составляет от 775 тыс. рублей. В ходе глубокого рестайлинга дизайн кузова обновленного Hyundai Solaris приобрел более спортивные черты из-за изменившегося вида переднего бампера и хищно прищуренных фар, соединенных с новой, более крупной решеткой радиатора, получившей актуальную ячеистую структуру.

Обновленный Hyundai Solaris оснащен системой дистанционного запуска двигателя и электроприводом складыванием зеркал. Сохранены функции подогрева задних сидений и лобового стекла. В салоне появилась обновленная мультимедийная система с большим сенсорным экраном, поддерживающая Apple CarPlay и Android Auto и оборудованная встроенной системой Яндекс.Авто, которая включает в себя Яндекс.Навигатор и голосового помощника «Алису». Для задних пассажиров предусмотрен дополнительный USB-разъем, в кресле водителя теперь можно с помощью электропривода отрегулировать поясничную поддержку.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», ровно 10 лет назад, 21 сентября 2010 года, состоялась торжественная церемония открытия завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге. Первой моделью, запущенной в массовое производство в январе 2011 года, стал Hyundai Solaris. С тех пор было выпущено почти 800 тыс. единиц этой модели.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке до конца 2020 года, смотрите в «Календаре новинок».