KIA запустила в России программу подписки на автомобили

Компания KIA запустила в России пилотный этап программы подписки на автомобили KIA Mobility. С момента запуска программы по подписке будут предлагаться пять моделей: KIA Rio, K5, Seltos, Sportage и Sorento. В дальнейшем список доступных в «подписном» парке моделей будет расширяться, сообщает пресс-служба KIA.

Программа KIA Mobility позволяет подписаться на любой удобный срок – от одного дня до года. Для оформления подписки достаточно заполнить заявку онлайн в специализированном разделе, посвященном KIA Mobility на сайте kia.ru, и забрать автомобиль у выбранного дилера KIA.

Принципиальным отличием KIA Mobility является то, что оператором программы является не автомобильная компания как таковая, а непосредственно дилерские центры – именно дилеры будут осуществлять заключение контрактов и обслуживание клиентов. Такая организация дает возможность более гибкого формирования «подписного» парка в соответствии со спецификой города или региона, более персонализированной работы с клиентом, и ряд других преимуществ. Пилотный этап программы стартует в городах: Альметьевск, Брянск, Красноярск, Москва, Нижнекамск, Обнинск и Санкт-Петербург.

Компания разработала собственную платформу управления автомобилями для сервиса мобильности. В дальнейшем ее планируется дополнить интерактивной системой, поддерживающей дистанционное наблюдение за состоянием автомобиля.

«KIA во всем мире взяла курс на создание персонализированных продуктов и дифференцированные сервисы мобильности, и Россия – один из первых рынков, где брендом будет предложена новая услуга», – отметил управляющий директор «КИА Моторс Россия и СНГ» Александр Мигаль.

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