Российский рынок люксовых автомобилей в августе вырос на 5%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в августе 2020 года россияне приобрели 98 новых машин сегмента Luxury. Это на 5% больше, чем за тот же месяц прошлого года (93 шт.).

Каждый третий купленный люксовый автомобиль был представлен маркой Bentley (33 шт.), а каждый четвертый – это Mercedes-Benz Maybach S-Class (24 шт.). Но если британский бренд показывает рост на 74%, то у немецкого наблюдается падение (-8%).

Также в последний месяц лета состоятельные жители нашей страны купили 21 новый автомобиль Lamborghini (+24%) и 12 – Rolls-Royce (-43%). Оставшиеся 8 люксовых машин распределились между Ferrari (4 шт.), Maserati и Aston Martin (по 2 шт.).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 8 месяцев нынешнего года рынок новых автомобилей сегмента Luxury в России пока испытывает падение. Так, за этот период его объем составил 748 единиц – на 14% меньше, чем в январе – августе 2019 года.

О том, какие роскошные машины покупают жители Москвы и Санкт-Петербурга можно узнать здесь и здесь. А найти их можно в салонах проверенных дилеров.