КАМАЗ в 1 полугодии увеличил экспорт на 37%

КАМАЗ по итогам первого полугодия 2020 года увеличил экспорт автомобилей и машинокомплектов на 37,2% до 1894 единиц. тыс. шт., что на 37,2% больше в годовом выражении. Рост был обеспечен увеличением поставок в СНГ до 1579 грузовиков (+71,6%). В страны дальнего зарубежья в январе-июне было поставлено 315 единиц против 460 годом ранее (-31,5%), сообщает агентство "Финмаркет" со ссылкой на квартальный отчет компании.

В Казахстан в первом полугодии 2020 года было экспортировано 682 единицы (19 автомобилей и 663 сборочных компоектов), что на 21,4 % выше показателя годичной давности. В Туркмению КАМАЗ в отчетный период полугодии поставил 682 автомобиля.

В Узбекистане компания продолжает сборку из сборочных комплектов на мощностях компании "УзАвтоТрейлер". КАМАЗ отмечает, что вступление в действие постановления правительства Узбекистана, отменившего таможенные пошлины и акцизы на импорт новой строительной техники до 2021 года, привело к потере конкурентного преимущества на территории республики. Другими негативными факторами на этом рынке компания называет введение с августа утильсбора и продление ограничительных мер в связи с пандемией.

В числе стран ближнего зарубежья, куда КАМАЗ в отчетный период, экспортировал свою продукцию, были также Белоруссия, Армения, Азербайджан и Киргизия. Среди экспортных направлений дальнего зарубежья компания называет Вьетнам, Филиппины, Монголию, Индонезию, а также страны Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и Восточной Европы.

"Ввод ограничений национального уровня из-за пандемии COVID-19 приводит к приостановлению финансирования крупных проектов, срыву и отмене контрактов на поставку автотехники", - сообщает КАМАЗ в квартальном отчете о рынках Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. В Латинской Америке компания отмечает отсутствие финансирования ранее запланированных госпроектов по обновлению автопарка.