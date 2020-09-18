Ford Bronco получит экстремальную версию | АВТОСТАТ

Ford Bronco получит экстремальную версию

176 0

Ford Bronco получит экстремальную версию

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)
Все готовые отчёты

Компания Ford опубликовала тизер самой экстремальной модификации нового внедорожника, для которого возродили название Bronco. На фотографии запечатлен закамуфлированный автомобиль в высоком прыжке.

Как пишет портал Autonews.ru, по предварительным данным, топовая версия Bronco получит обозначение Raptor или Warthog. Такой автомобиль будет отличаться от стандартного внедорожника усиленным шасси, перенастроенной подвеской с увеличенным дорожным просветом, а также конструкцией с большим применением алюминиевых компонентов ради снижения массы.

Экстремальную модификацию Ford Bronco оснастят 3,0-литровым бензиновым двигателем V6 EcoBoost с двумя турбинами, развивающим 406 л.с. и 562 Нм крутящего момента. Сейчас таким мотором оснащают самую мощную версию модели Explorer.

Напомним, стандартный внедорожник Ford, которому ввернули название Bronco, дебютировал в середине лета 2020 года. Автомобиль, который доступен в трех- и пятидверном кузове, получил рамную конструкцию с шасси от пикапа Ranger. В гамму моторов вошел 2,3-литровый четырехцилиндровый двигатель с отдачей 274 л. с. и 420 Нм крутящего момента. Также клиентам предложат 2,7-литровый бензиновый мотор V6 с отдачей 314 л. с. и 542 ньютон-метра. Двигатели работают совместно с 7-ступенчатой механической коробкой передач или 10-диапазонным «автоматом».

А какие модели можно ждать на российском рынке в 2020 году? Подскажет «Календарь новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: спецверсии ford

Подписывайтесь на наши обновления
И получайте самые актуальные новости первыми

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно