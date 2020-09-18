Ford Bronco получит экстремальную версию

Компания Ford опубликовала тизер самой экстремальной модификации нового внедорожника, для которого возродили название Bronco. На фотографии запечатлен закамуфлированный автомобиль в высоком прыжке.

Как пишет портал Autonews.ru, по предварительным данным, топовая версия Bronco получит обозначение Raptor или Warthog. Такой автомобиль будет отличаться от стандартного внедорожника усиленным шасси, перенастроенной подвеской с увеличенным дорожным просветом, а также конструкцией с большим применением алюминиевых компонентов ради снижения массы.

Экстремальную модификацию Ford Bronco оснастят 3,0-литровым бензиновым двигателем V6 EcoBoost с двумя турбинами, развивающим 406 л.с. и 562 Нм крутящего момента. Сейчас таким мотором оснащают самую мощную версию модели Explorer.

Напомним, стандартный внедорожник Ford, которому ввернули название Bronco, дебютировал в середине лета 2020 года. Автомобиль, который доступен в трех- и пятидверном кузове, получил рамную конструкцию с шасси от пикапа Ranger. В гамму моторов вошел 2,3-литровый четырехцилиндровый двигатель с отдачей 274 л. с. и 420 Нм крутящего момента. Также клиентам предложат 2,7-литровый бензиновый мотор V6 с отдачей 314 л. с. и 542 ньютон-метра. Двигатели работают совместно с 7-ступенчатой механической коробкой передач или 10-диапазонным «автоматом».

А какие модели можно ждать на российском рынке в 2020 году? Подскажет «Календарь новинок».