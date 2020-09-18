Петербургский завод Hyundai за 10 лет выпустил более 2,1 млн автомобилей

Петербургский завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» отмечает свое 10-летие: 21 сентября 2010 года состоялась торжественная церемония открытия предприятия. За 10 лет с конвейера завода Hyundai Motor в Санкт-Петербурге сошло более 2,1 млн автомобилей, сообщает пресс-служба«Хендэ Мотор СНГ». Общие инвестиции в строительство и развитие предприятия превышают 1 млрд долларов. В настоящее время «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» производит седан Hyundai Solaris и кроссовер Creta, седан KIA Rio и кросс-хэтчбек Rio X-Line.
Источник: https://www.autostat.ru/news/44612/ © Автостат.
Источник: https://www.autostat.ru/news/44612/ © Автостат.
«Изначально, в 2010 году, компания Hyundai Motor планировала выпускать в России около 100 тыс. автомобилей в год. Но уже скоро стало понятно, что производительность завода должна быть значительно выше, потому что наши автомобили пользуются хорошим спросом среди российских покупателей. В результате сейчас «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» выпускает более 200 тыс. автомобилей в год, являясь вторым крупнейшим автопроизводителем в стране», – отметил генеральный директор «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Сон Кёнгсу.
Наращивать производительность и повышать качество автомобилей российскому заводу Hyundai Motor удается в том числе за счет повышения уровня автоматизации производства. На момент начала массового производства на заводе было установлено 111 роботов, а сейчас их количество превышает 240 единиц.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в Санкт-Петербурге началось строительство российского завода по производству двигателей компании Hyundai WIA. Предприятие расположено в непосредственной близости от автомобильного завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Производственная линия нового предприятия будет запущена в октябре 2021 года. Инвестиции в строительство завода двигателей составят порядка 13,1 млрд рублей. Предприятие будет производить двигатели Gamma I объемом 1.6 литра с системой непрерывного регулирования фаз газораспределения.
Благодаря открытию нового завода компания сможет увеличить уровень локализации и перейти к установке двигателей российского производства уже в конце следующего года. В данный момент автомобили, выпускаемые заводом «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», оснащаются двигателями от Hyundai WIA, поставляемыми по импорту. Кроме того, строящийся завод заложит основу для выхода компании на рынок двигателей в Европе. На первом этапе работы завод «Хендэ Виа Рус» планирует выпускать 240 тыс. двигателей в год, работая в две производственные смены. В перспективе мощность предприятия может возрасти до 330 тыс. двигателей в год.
Сколько стоят эти и другие новые автомобили на рынке, подскажет сайт «Цена Авто», оценить свой автомобиль с пробегом можно с помощью калькулятора «Оценить авто».