Петербургский завод Hyundai за 10 лет выпустил более 2,1 млн автомобилей

Петербургский завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» отмечает свое 10-летие: 21 сентября 2010 года состоялась торжественная церемония открытия предприятия. За 10 лет с конвейера завода Hyundai Motor в Санкт-Петербурге сошло более 2,1 млн автомобилей, сообщает пресс-служба«Хендэ Мотор СНГ». Общие инвестиции в строительство и развитие предприятия превышают 1 млрд долларов. В настоящее время «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» производит седан Hyundai Solaris и кроссовер Creta, седан KIA Rio и кросс-хэтчбек Rio X-Line. седан Hyundai Solaris и кроссовер Creta, седан KIA Rio и кросс-хэтчбек Rio X-Line. Источник: https://www.autostat.ru/news/44612/ © Автостат. седан Hyundai Solaris и кроссовер Creta, седан KIA Rio и кросс-хэтчбек Rio X-Line. Источник: https://www.autostat.ru/news/44612/ © Автостат.

«Изначально, в 2010 году, компания Hyundai Motor планировала выпускать в России около 100 тыс. автомобилей в год. Но уже скоро стало понятно, что производительность завода должна быть значительно выше, потому что наши автомобили пользуются хорошим спросом среди российских покупателей. В результате сейчас «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» выпускает более 200 тыс. автомобилей в год, являясь вторым крупнейшим автопроизводителем в стране», – отметил генеральный директор «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Сон Кёнгсу. Наращивать производительность и повышать качество автомобилей российскому заводу Hyundai Motor удается в том числе за счет повышения уровня автоматизации производства. На момент начала массового производства на заводе было установлено 111 роботов, а сейчас их количество превышает 240 единиц.