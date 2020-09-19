Рынок новых электрокаров в августе вырос на 62%. Причина – Audi e-tron

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что в последний летний месяц жители России купили 81 новый электромобиль. Этот результат оказался на 62% больше, чем в августе 2019 года (50 шт.). Таким образом, рынок новых электрокаров растет второй месяц подряд (в июле он прибавил 17%).

Как отмечают эксперты агентства, столь существенным ростом сегмент электромобилей обязан выходу на рынок модели Audi e-tron. В августе этот электрокроссовер стоимостью от 5 768 000 рублей прибрели 29 россиян.

Другие модели на электротяге разошлись меньшим тиражом. Так, Nissan Leaf был куплен в количестве 22 экземпляров, а Jaguar I-Pace и Tesla Model 3 выбрали по 10 человек. Предпочтения Tesla Model X отдали 5 покупателей, Hyundai Ioniq – 3. Также было приобретено по одному новому электрокару JAC iEV7S и Tesla Model S.

Стоит отметить, что благодаря августовскому росту российский рынок новых электромобилей по итогам 8 месяцев вышел «в плюс». За этот период его объем составил 250 единиц, что на 5% больше, чем в январе – августе прошлого года.

Какие еще электромобили (и не только) могут появиться в России – смотрите в «Календаре новинок».