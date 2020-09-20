Японский авторынок в августе сократился на 16%

Японский авторынок в августе снизился на 16,1% до 169341 единицы, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за восемь месяцев 2020 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 1 млн 575 тыс. 238 машин (-19,5%).

Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи снизились на 18,7% до 87652 автомобилей. Второе место по объему продаж занимает Honda с показателем 19160 машин (-28,4%). Замыкает тройку лидеров по-прежнему Nissan, реализовавший 13538 автомобилей (-36,5%).

Автомобили этих и других марок, официально представленные на российском рынке, можно найти в автосалонах проверенных дилеров.