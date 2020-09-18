KIA в августе реализовала корпоративным клиентам около 2800 автомобилей

Корпоративные продажи KIA в августе составили 2768 автомобилей. В результате доля корпоративных сделок в прошлом месяце составила 14% от общего объема продаж автомобилей KIA в России. За восемь первых месяца 2020 года корпоративным клиентам было реализовано 13951 машину, сообщает пресс-служба KIA.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в августе российские дилеры KIA реализовали 19818 автомобилей – это на 7% больше, чем годом ранее. По итогам восьми месяцев 2020 года в России было продано 119075 автомобилей KIA, что на 20% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 13,5% против 14,1% годом ранее, согласно данным АЕБ.

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