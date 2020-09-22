Китайский авторынок в августе вырос на 6%

Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам августа увеличился на 6% и составили 1 млн 755 тыс. единиц. Как отмечают в Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), положительная динамика фиксируется четвертый месяц подряд, чему отчасти способствовали опасения второй волны коронавируса со стороны потребителей.

По итогам восьми месяцев 2020 года китайский авторынок сократился на 15,4% до 11 млн 288 тыс. машин. Согласно прогнозу CAAM, по итогам всего 2020 года продажи автомобилей в Китае снизятся порядка на 10% по сравнению с прошлым годом, когда в стране было реализовано 21 млн 444 тыс. машин (-9,6%).

Тем не менее, в CAAM не ожидают, что правительство страны предпримет активные меры для стимулирования отрасли в этом году, учитывая, что китайский авторынок продолжает восстанавливаться после пандемии и демонстрирует большую стабильность по сравнению с другими отраслями.

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