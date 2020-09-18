Средний возраст легковых автомобилей в России – 13,6 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», средний возраст легковых автомобилей в РФ по состоянию на 01.07.2020 составляет 13,6 года.

Также эксперты агентства выяснили, что самые «молодые» машины в стране находятся в Поволжье – их средний возраст составляет 12 лет. Чуть выше этот показатель в Центральном ФО – 12,2 года. На Урале средний возраст автомобилей составляет 12,7 года, а в Северо-Западном ФО – 13 лет.

В остальных округах страны средний возраст легковых машин оказывается выше общероссийского показателя. Так, на Юге и Северном Кавказе он равен 13,9 и 14,6 года соответственно. В Сибири данный показатель еще выше – 16,6 года. А наиболее «старые» автомобили «проживают» на Дальнем Востоке – здесь их средний возраст составляет 20,3 года.

В каких именно регионах России зарегистрированы легковые автомобили с наименьшим и наибольшим средним возрастом, можно узнать здесь. А рассчитать их актуальную стоимость на рынке всего за 1 минуту поможет калькулятор «Оценить авто».