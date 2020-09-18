Новые Skoda Karoq и Rapid стали локомотивами продаж Skoda Wagner

Группа автодилеров Skoda Wagner подвела итоги продаж компактного кроссовера Skoda Karoq и нового поколения лифтбека Rapid.

Так, по итогам первых трех месяцев продаж в петербургских автосалонах группы новый Rapid занял первое место среди всех моделей Skoda с долей в 47% в общем объеме реализации автомобилей чешской марки за этот период, сообщает пресс-служба Skoda Wagner. Средняя стоимость нового Rapid составила около 1,1 млн рублей, а наиболее востребованным вариантом у покупателей оказался самый дорогой – Style.

Компактный кроссовер Karoq, в свою очередь, за полгода присутствия на российском рынке занял около 20% в продажах Skoda Wagner. При этом его доля оказалась даже чуть выше, чем у внедорожника Kodiaq. Средняя стоимость Karoq составила 1,7 млн рублей, а самыми популярными комплектациями у кроссовера стали Ambition и Style, которые были доступны с момента старта продаж.

Около половины продаж нового Rapid и Karoq пришлось на кредитные сделки. В 70% случаев автомобили приобретали по программам трейд-ин.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Skoda начали прием заказов на лифтбек Skoda Octavia четвертого поколения. Новинка будет выпускаться на заводе «Фольксваген Груп Рус» в Нижнем Новгороде. Начальная цена для базовой версии Active Plus 1.6 MPI с механической 5-ступенчатой коробкой передач составит 1 млн 338 тыс. рублей. Первым в России появится более мощный вариант с двигателем 1.4 TSI/150 л.с., стоимостью от 1 млн 398 тыс. рублей. Новая Octavia, получившая измененный дизайн экстерьера и увеличенные габариты, опционально оснащается полностью светодиодными матричными фарами, которые ранее были доступны только для модели Superb. Что касается обновлений в интерьере, модель отличается новой линейкой рулевых колес, которая включает в себя двухспицевое исполнение. Кроме того, теперь у Octavia новая передняя панель, напоминающая по форме силуэты капота и фирменной решетки радиатора бренда.

В каких городах есть дилерские центры Skoda, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».