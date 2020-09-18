Первые автомобили Aurus Senat будут готовы к отправке клиентам в мае 2021 года

Первые представительские седаны Aurus Senat елабужской сборки будут готовы к отправке клиентам в мае 2021 года. Об этом сообщил генеральный директор компании «Аурус» Адиль Ширинов по итогам встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

По словам Адиля Ширинова, на данный момент на предприятии «Форд Соллерс Елабуга» в Татарстане идет подготовка оборудования для сварки, окраски и сборки автомобилей Aurus. Параллельно ведется набор специалистов с дальнейшим их обучением, сообщает пресс-служба правительства Татарстана.

Как сообщалось ранее, первой моделью, выпускаемой компанией «Аурус» на мощностях «Соллерс» в Елабуге, станет седан Aurus Senat. Реализация проекта на заводе «Форд Соллерс Елабуга» позволит увеличить серийное производство всех моделей Aurus до 5 тыс. автомобилей в год при односменном режиме работы. В настоящее время производством автомобилей Aurus занимается ФГУП «НАМИ» на базе собственных мощностей, расположенных в Москве. При этом объемы ограничены, так как производство организовано по типу современной мануфактуры, вручную, по индивидуальным меркам и с высочайшим качеством.

Автомобили линейки Aurus Senat спроектированы как в бронированном варианте, так и без специальной защиты. Обе модели предлагают комбинацию полного привода и гибридной установки, которая разработана с учетом климатических и дорожных особенностей России. Мощный двигатель V8, созданный российскими инженерами специально для автомобилей Aurus, работает в паре с не менее производительным электродвигателем. Это обеспечивает модели Aurus Senat Limousine весом примерно 6,9 тонн ускоряться до 100 км/ч за 9 секунд. Седану Aurus Senat с меньшим весом на единицу мощности на это требуется всего 6 секунд.

В соответствии с международными требованиями безопасности автомобили Aurus оснащены всеми необходимым системами активной и пассивной безопасности, включая функцию активной помощи водителю ADAS (advanced driver assistant system), электронный контроль устойчивости, адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения, систему предотвращения столкновения с распознаванием пешеходов, систему распознавания дорожных знаков, систему отслеживания слепых зон и другие возможности, позволяющие избежать аварийных ситуаций на дороге.

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