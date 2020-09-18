Правительство планирует сократить субсидии автопроизводителям

Правительство РФ планирует в ближайшие три года сократить программу промышленных субсидий автопроизводителям из-за ожидаемого снижения объемов производства. Но при этом предлагается увеличить расходы на стимулирование продаж отечественных автомобилей за счет льготного кредитования и лизинга, а также субсидирования производства газомоторной техники. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2021-2023 годы, которая есть в распоряжении агентства "ТАСС".

Согласно документу, по сравнению с законом о федеральном бюджете на 2020-2022 годы субсидии автопроизводителям на частичную компенсацию затрат на выпуск и поддержку гарантийных обязательств на автомобили с нормами выбросов "Евро-4" и "Евро-5" планируется уменьшить в 2021 году на 51,1 млрд рублей, в 2022 году снизить на 53,03 млрд рублей, а в 2023 году, напротив, увеличить на 20,79 млрд рублей относительно 2022 года. Корректировки вносятся "в связи с уточнением объемов их производства на основании прогнозных данных, представленных организациями - производителями", - отмечается в документе.

В предыдущем трехлетнем бюджете на 2020-2022 годы общий размер этих субсидий составлял 834,2 млрд рублей: 221,3 млрд рублей в 2020 году, 296,02 млрд рублей в 2021 году и 316,88 млрд рублей в 2022 году. Таким образом, при сопоставлении трехлетних бюджетов общее снижение может составить около 5%.

Одновременно правительство предлагает увеличить субсидии по льготным кредитам на покупку отечественных автомобилей: в 2021 году на 6,08 млрд рублей, в 2022 году - на 5,33 млрд рублей, в 2023 году - на 1,62 млрд рублей (к уровню 2022 года). Бюджетом на 2020-2022 годы на эти цели было предусмотрено 20,5 млрд рублей. Таким образом, расходы на программу могут увеличить на 64%. Также в 2021-2023 годах предлагается увеличение на 8,9 млрд рублей субсидий на стимулирование продаж авто в лизинг. В 2020 году на эти цели было заложено 10,5 млрд рублей.

Кроме того, кабмином предлагается сохранить введенную в 2020 году программу субсидирования производителей газомоторной техники для предоставления скидок покупателям. Сумму субсидий в 2021 году и в 2022 году предлагается сохранить на уровне 2020 года в размере 3,3 млрд рублей. Ранее отмечалось, что такая сумма позволит простимулировать продажу 6 тыс. единиц техники.

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