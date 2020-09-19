Toyota Camry в августе стала бестселлером марки в России

Российские дилеры Toyota в августе реализовали 7132 автомобиля, что на 22% меньше, чем год назад. По итогам восьми месяцев 2020 года продажи Toyota на российском рынке составили 57675 машин (-11%). В результате Toyota заняла шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,6% против 6,1%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Toyota в августе стал бизнес-седан Camry, чьи продажи снизились на 6% и составили 2696 экземпляров (-6%). На втором месте по объему реализации идет кроссовер RAV4, который выбрали 2534 покупателя (-14%). В результате обе модели Toyota вошли в ТОП-15 самых продаваемых автомобилей на российском рынке, сообщает пресс-служба «Тойота Мотор».

Стоит также отметить, что обновление пикапа Toyota Hilux привело к взрывному росту продаж модели на 350% в августе по сравнению с июлем 2020 года. Продажи купе-кроссовера Toyota С-HR в августе продолжили расти – на 40% по отношению к июлю.

Полный список официальных дилеров Toyota (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».