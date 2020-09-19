Мировой авторынок в августе снизился на 10,3% до 6 млн 406 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам восьми месяцев 2020 года реализация автомобилей в мире составила 46 млн 226 тыс. единиц (-22,2%), гласят данные консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировым лидером по продажам автомобилей в августе остается Китай с показателем 2 млн 114 тыс. машин, что на 8,5% выше показателя годичной давности. Как отмечается, положительная динамика наблюдается четвертый месяц подряд, чему отчасти способствовали опасения второй волны коронавируса со стороны потребителей. В Америке было реализовано 1 млн 329 тыс. автомобилей – на 19,1% меньше, чем годом ранее.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в августе составили 887,5 тыс. машин (-17,4%). Продажи автомобилей в странах Восточной Европы снизились на 2,3% до 328,7 тыс. единиц. При этом российский авторынок показал небольшое снижение (-0,5%), в то время как в Турции спрос на машины продолжил расти – в августе на 134%.

В Южной Америке местные дилеры продали 202 тыс. автомобилей, что на 26,3% меньше по сравнению с августом прошлого года. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (322,1 тыс. шт., -15,6%), Канаду (161,4 тыс. шт., -11,8%) и Корею (132,3 тыс. шт., -2%).

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».