Mercedes-Benz отзывает в России около 500 автомобилей

Компания «Мерседес-Бенц Рус» 17 сентября объявила об отзыве 493 автомобилей Mercedes-Benz AMG C-Класс, GLC и AMG GT, реализованных в 2018-2019 годах. Причиной отзыва является вероятность несоответствия спецификации программного обеспечения блока управления ESPЮ сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет актуализировано программное обеспечение блока управления ESP. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, ранее на этой неделе компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 11 автомобилей Mercedes-Benz E-Класса, S-Класса и CLS, реализованных в 2017-2019 годах. Причиной отзыва стала вероятность несоответствия спецификации функции предупреждения о не пристегнутом ремне безопасности. На всех автомобилях должно быть выполнено SCN-кодирование в блоке управления комбинацией приборов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2020 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 16246 легковых автомобилей и внедорожников, что на 14% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.