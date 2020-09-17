ТОП-10 люксовых автомобилей на рынке Санкт-Петербурга

Питер – второй город России. По численности населения он в 2,5 раза меньше Москвы, а люксовых автомобилей здесь покупают почти в 6 раз меньше. Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 8 месяцев 2020 года жители Северной столицы приобрели 76 новых машин сегмента Luxury. Напомним, в Москве аналогичный показатель составил 431 единицу (подробности – здесь).

Как и в российской столице, самой популярной люксовой моделью в Питере является Mercedes-Benz Maybach S-Class, предпочтения которой отдали 29 местных жителей. На втором месте находится Bentley Continental GT (9 шт.), на третьем – Lamborghini Urus (8 шт.). Замыкают пятерку лидеров Rolls-Royce Cullinan (6 шт.) и Bentley Bentayga (5 шт.).

Также в ТОП-10 самых популярных у петербуржцев автомобилей сегмента Luxury вошли: Bentley Continental Flying Spur, Ferrari Portofino, Maserati Levante, Rolls-Royce Wraith (все – по 3 шт.) и Lamborghini Aventador (2 шт.).

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