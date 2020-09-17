FAW начинает сертификацию кроссовера T77 для России

Компания FAW привезла в Россию кроссовер FAW T77 для сертификационных испытаний, которые будут проходить на полигоне НАМИ. По данным клуба FAW, опубликовавшего фотографии FAW T77, на сертификацию новинка поступила в двух комплектациях, с «роботом» и механической коробкой передач. Как сообщалось ранее, новый среднеразмерный кроссовер T77 планируется вывести на российский рынок в четвертом квартале текущего года.

На сегодняшний день модельная линейка FAW на российском рынке включает кроссоверы Besturn X80 и Besturn X40, которые стоят от 954 тысяч и 899 тыс. рублей соответственно, а также новый седан Besturn B30 стоимостью от 549 тыс. рублей – он появится у дилеров в ближайшее время.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2020 года российские дилеры FAW увеличили продажи в два раза до 1505 автомобилей. Бестселлером марки в нашей стране является компактный кроссовер X40. В целом по итогам текущего года FAW планирует реализовать в России 2 тыс. новых автомобилей, что более чем на 30% превысит показатели прошлого года.