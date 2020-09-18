Volkswagen намерен обогнать Tesla в производстве электрокаров

У Volkswagen есть хорошие шансы обогнать пионера электрокаров Tesla к 2023 году, считает председатель промышленного совета немецкой компании Бернд Остерлох. Речь, однако, идет не столько о качестве «зеленых» автомобилей, сколько об объемах производства, пишет портал Motor.ru.

В течение следующих трех лет Volkswagen может построить завод, который будет выпускать от 900 тысяч до 1,5 млн автомобилей в год. Это в три раза больше, чем производственные объемы Tesla, которых компания достигнет после запуска сборки на строящейся фабрике Gigafactory 4 в Германии, рассчитал Остерлох.

Топ-менеджер также напомнил о проекте Artemis («Артемида»), запущенном в минувшем мае. За проект, в рамках которого концерн создаст собственный софт для электрических автомобилей, а также «высокопроизводительный электрокар» под шильдиком с четырьмя кольцами, будет отвечать Audi. Центр разработки программного обеспечения был перенесен из Вольфсбурга в Ингольштадт в июле после выявленных проблем с ПО электрохэтчбека Volkswagen ID.3.

Новый софт, который будет устанавливаться в автомобилях, поможет немецкой компании усовершенствовать процессы разработки новых моделей и комплектующих за счет сбора данных, считает Остерлох. До 2022 году бренды, входящие в группу Volkswagen, намеревались построить 27 моделей на модульной платформе MEB, разработанной концерном специально для электрокаров.

Уже в первой половине 2020 года каждый 10-й автомобиль Volkswagen на немецком рынке был оснащен электрическим мотором. Около 2,4% поставок составляли различные гибриды, а 6,3% – полностью электрические модели.

Остерлох допускает, что в будущем под сборку машин с нулевым выбросом могут переоборудовать конвейеры главного завода марки в Вольфсбурге. По прогнозам экспертов, из-за сокращения объемов выпуска автомобилей с ДВС к 2030 году около 400 тыс. жителей Германии могут потерять рабочие места.

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