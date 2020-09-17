Запорожский автозавод начал выпуск Renault Arkana из российских машинокомплектов

Запорожский автозавод, который на прошлой неделе объявил о начале производства автомобилей Groupe Renault для украинского рынка, рассказал о первой модели. Ей стал купе-кроссовер Renault Arkana, который будут собирать из машинокомплектов, поставляемых с московского завода Группы Renault, сообщает портал Авто.Mail.ru.

Renault Arkana украинской сборки, как указано в прайс-листе, будет стоить от 497,9 тыс. гривен (1,32 млн рублей по текущему курсу). В России кроссовер 2020 модельного года стоит от 1 млн 124 тыс. рублей.

По словам управляющего директора Groupe Renault Export Eurasia Region Макса Миссаны, украинский рынок обладает высоким потенциалом в связи с его расположением и ростом интереса к новым автомобилям. В свою очередь, председатель правления ЗАЗ Николай Евдокименко допускает, что проект создаст новые рабочие места и будет способствовать развитию местного автопрома.

Напомним, Россия стала первой страной, где в июне 2019-го начались производство и продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana. А в сентябре прошлого года Renault начала экспорт этой модели в страны СНГ: на рынки Беларуси, Азербайджана, Армении, Киргизстана и Казахстана. В дальнейшем географию поставок пополнила Монголия.

Renault Arkana – первая модель Альянса на российском рынке, базирующаяся на модульной SUV-платформе нового поколения. Автомобиль оснащается новейшим бензиновым двигателем TCe 150 с турбонаддувом (150 л.с.) в сочетании с автоматической трансмиссией CVT X-Tronic нового поколения и интеллектуальной системой полного привода. Система персонализации настроек вождения Multi-Sense позволяет водителю выбирать из трех режимов вождения в зависимости от ситуации (Sport, Eco, MySense). В дополнение к этому, каждый из режимов предлагает особые настройки климат-контроля и системы атмосферной подсветки салона Ambient Light.