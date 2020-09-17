Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что вторичный рынок легковых автомобилей в России по итогам 8 месяцев 2020 года снизился на 6%. Между тем, в зависимости от возраста машин ситуация может отличаться, а в некоторых категориях даже наблюдается рыночный рост.

Как установили эксперты, россияне стали больше покупать автомобилей в возрасте 8 – 9 лет. За отчетный период объем покупок таких машин составил 493 тыс. единиц, что на 11% больше, чем за январь – август прошлого года. Во многом это связано с тем, что в 2012 – 2013 годах рынок новых автомобилей в РФ находился на пике, поэтому на вторичном рынке стало появляться больше машин, купленных в тот период.

Также увеличился объем покупок автомобилей в возрасте до 3 лет включительно – на 3% до 294 тыс. штук. В остальных возрастных категориях наблюдается падение рынка. Так, покупка машин возрастом 4 – 5 лет упала на 18% (до 279 тыс. шт.), а 6- и 7-летних – на 22% (до 399 тыс. шт.). В сегменте автомобилей от 10 лет и старше падение рынка составило 5% (до 1,83 млн шт.).

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