KIA приостановила работу двух заводов в Южной Корее из-за коронавируса

Компания KIA Motors приостановила на неопределенный срок работу двух своих заводов в Южной Корее из-за распространения там коронавируса.

Как сообщает агентство «Прайм», KIA Motors с вечера среды приостановила работу двух заводов в городе Кванмен в провинции Кенгидо и отправила домой все шесть тысяч их сотрудников. "По состоянию на 9 утра было подтверждено, что восемь рабочих сборочной линии были заражены вирусом", – сообщил представитель компании.

Решение о том, когда возобновить работу заводов, будет принято в соответствии с указаниями органов здравоохранения. Всего у KIA Motors восемь заводов в Южной Корее – два в Кванмене, три в Хвасоне и три в Кванджу. В ответ на глобальный кризис в области здравоохранения KIA Motors продолжает внимательно следить за развитием ситуации и принимает необходимые меры для минимизации распространения коронавируса.

По итогам августа 2020 года мировые продажи легковых автомобилей, кроссоверов, внедорожников и легкой коммерческой техники KIA составили 216945 единиц. Самой популярной в мире моделью марки остается KIA Sportage – в прошлом месяце было реализовано 31288 кроссоверов. На второй позиции закрепился стремительно прорвавшийся в число лидеров компактный кроссовер Seltos – его результат составил 30714 проданных автомобилей, а третье место по итогам августа занял бизнес-седан К5 – 18882 реализованных машины.

На внутреннем рынке Кореи в августе реализовано 38463 автомобиля. Лидером среди всех моделей в Корее стали новый кроссовер Sorento и бизнес-седан К5, представленные в марте и декабре 2020 года соответственно.

Экспортные продажи KIA Motors сократились на 3,7% и достигли 178482 автомобиля. Основной причиной снижения стала пандемия коронавируса, которая привела к ослаблению спроса на глобальных рынках.

Эти и другие автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.