Mitsubishi показала обновленный Eclipse Cross | АВТОСТАТ

Mitsubishi показала обновленный Eclipse Cross

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Mitsubishi показала обновленный Eclipse Cross

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Компания Mitsubishi представила первое изображение обновленного Mitsubishi Eclipse Cross. Модель изменится не только во внешнем облике, но и получит версию электрического гибридного автомобиля с возможностью подзарядки (PHEV). Новый Eclipse Cross будет запущен в различных странах мира до конца 2020 финансового года, сообщает пресс-служба Mitsubishi.

С появлением нового электрического гибридного Eclipse Cross с возможностью подзарядки компания Mitsubishi расширяет свою линейку экологичных автомобилей. Новый Eclipse Cross станет вторым электрическим автомобилем с возможностью подзарядки от Mitsubishi после Outlander PHEV, чьи мировые продажи на сегодняшний день превысили 260 тыс. единиц.

Напомним, компактный кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross стартовал на российском рынке в апреле 2018 года. Стоимость модели составляет от 2 млн 020 тыс. рублей до 2 млн 366 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Под капотом Mitsubishi Eclipse Cross расположен 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 150 л.с., который работает в паре с вариатором. Автомобиль предлагается как с передним, так и с полным приводом.

А какие модели можно ждать на российском рынке до конца текущего года? Подскажет «Календарь новинок». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: новинки гибриды mitsubishi mitsubishi eclipse cross

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