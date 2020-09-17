Европейский авторынок в августе усилил падение

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам августа снизились на 17,6% и составили 884394 машины. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), по сравнению с июлем темпы падения вновь усилились, хотя и не так драматично, как в предыдущие месяцы. По итогам восьми месяцев 2020 года реализация автомобилей в Европе составила 7 млн 267 тыс. 621 единицу (-32,9%).

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за август, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 97442 машины (-24,8%). На второе место вышел Mercedes-Benz с показателем 57892 автомобиля (-4,3%). Третью строчку занимает Renault, реализовавшая 53989 машин (-12,3%). Замыкают пятерку лидеров Peugeot (53900 шт., -6,4%) и BMW (50615 шт., +7,8%).

В России автомобили этих и других марок можно найти в салонах проверенных дилеров.