Toyota Hilux в августе стал самым популярным пикапом в России

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», основанной на статистике АЕБ, по итогам августа 2020 года в нашей стране было продано 800 новых пикапов, что на 12% меньше, чем год назад. Интересен тот факт, что в этом сегменте сменился лидер среди моделей.

На этот раз им стал Toyota Hilux – в последний месяц лета он разошелся тиражом в 279 экземпляров, что на 11% меньше, чем за август 2019 года. Напомним, что ранее Toyota Hilux был самым популярным пикапом весной (с марта по май).

Второе место в рейтинге занял УАЗ «Пикап», августовский объем реализации которого составил 255 единиц (-25%). А вот лидер июля – Mitsubishi L200 – на этот раз опустился на третью позицию. В августе его результат оказался равен 105 проданным автомобилям (-32%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 8 месяцев нынешнего года самым популярным пикапом в стране по-прежнему является модель Ульяновского автозавода. Так, за этот период она была реализована в количестве 1552 автомобилей, в то время как у Toyota Hilux и Mitsubishi L200 эти показатели составили 1423 и 1087 машин соответственно.

Найти эти (и другие) автомобили можно в салонах проверенных дилеров.