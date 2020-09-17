Skoda объявила цены на новую Octavia | АВТОСТАТ

Skoda объявила цены на новую Octavia

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Skoda объявила цены на новую Octavia

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Российские дилеры Skoda начали прием заказов на лифтбек Skoda Octavia четвертого поколения. Новинка будет предлагаться с бензиновыми двигателями объемом от 1,4 до 2,0 л, развивающими от 110 до 190 л.с., сообщает пресс-служба чешской марки. Начальная цена для базовой версии Active Plus 1.6 MPI с механической 5-ступенчатой коробкой передач составит 1 млн 338 тыс. рублей. Первым в России появится более мощный вариант с двигателем 1.4 TSI/150 л.с., стоимостью от 1 млн 398 тыс. рублей.

Стандартное оснащение новой Octavia стало значительно богаче, чем прежде. Модель будет доступна в существенно расширенных комплектациях Active Plus, Ambition Plus и Style Plus, каждую из которых можно сравнить со старшими версиями предшественницы. Базовая комплектация Active Plus по оснащению близка к текущей Ambition, а Ambition Plus в свою очередь максимально приближена к топовой комплектации нынешнего поколения. Кроме того, вместе с новой Octavia дебютирует целый ряд новых технологий и систем, среди которых трехзонный климат-контроль Climatronic, круговой обзор Area View, система мониторинга слепых зон и адаптивный круиз-контроль, работающий на скорости до 210 км/ч. Это также первая модель Skoda, в которой используется технология shift-by-wire для управления коробкой передач.

Уже в стандартное оснащение базовой комплектации Active Plus 1.4 TSI (от 1 млн 398 тыс. руб.) входят светодиодный ближний и дальний свет фар и светодиодные дневные ходовые огни, 16-дюймовые колесные диски, новое удобное двухспицевое рулевое колесо (в версии с автоматической коробкой – многофункциональное с подрулевыми лепестками для ручного переключения передач). Модель оборудована современной мультимедийной системой Swing с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, возможностями для персональной настройки ряда систем автомобиля и четырьмя динамиками (опционально – с восемью динамиками).

Салон получил центральный подлокотник, подогрев передних сидений, три подголовника сзади и наружные электрозеркала с обогревом. В оснащение автомобиля также вошли индикатор непристегнутого ремня для всех пассажиров, фронтальные и передние боковые подушки безопасности, крепление Isofix для детского кресла на переднем пассажирском сиденье, кнопка бесключевого запуска двигателя, четыре электрических стеклоподъемника, электромеханический стояночный тормоз, который появился на этой модели впервые, и полноразмерное запасное колесо. Версия с автоматической коробкой передач уже в базе оборудована ассистентом подъема в гору. В списке опций, помимо прочего – двухзонный климат-контроль Climatronic, круиз-контроль с ограничителем скорости, задние датчики парковки, датчик усталости водителя и дополнительные подушки безопасности.

В стандартное оснащение комплектации Ambition Plus 1.4 TSI (от 1 млн 499 тыс. руб.) добавляются передние светодиодные противотуманные фары, круиз-контроль с ограничителем скорости, задние датчики парковки, датчик дождя и света и шторки безопасности. Еще более комфортным автомобиль делают сиденья с поясничными опорами, двухзонный климат-контроль Climatronic и дополнительные разъемы USB-C (один – в салонном зеркале заднего вида и два – сзади). Также доступна платформа SmartLink, которая впервые позволяет подключить смартфоны по Wi-Fi. Автомобиль оснащается легкосплавными колесными дисками Velorum диаметром 16 дюймов.

Опционально предлагаются функция освещения поворотов для противотуманных фар, а также полностью светодиодные задние фонари с динамическими указателями поворота. Среди других опций – хромированные окантовки боковых окон, тонировка задних стекол SunSet, спортивные сиденья спереди, цифровая приборная панель диагональю 10,2 дюйма, акустическая система Canton с 12 динамиками (включая сабвуфер) и цифровым эквалайзером, камера заднего вида с омывателем, а также электропривод двери багажного отделения (впервые для модели в данном кузове). Также предлагается опциональное спортивное многофункциональное трехспицевое рулевое колесо с отделкой кожей и подогревом.

Версию Style Plus (от 1 млн 700 тыс. руб.) визуально отличает хромированная накладка в нижней части радиаторной решетки, проекция логотипа марки на землю при открытых передних дверях, легкосплавные диски Rotare диаметром 17 дюймов, а также светодиодные задние фонари в дополнение к противотуманным фарам с функцией освещения поворотов уже в стандартном оснащении.

В салоне – атмосферная светодиодная подсветка и многофункциональное двухспицевое рулевое колесо с отделкой кожей и подогревом, комбинированная обивка сидений из кожи и искусственной замши и задний подлокотник. В список стандартного оборудования, помимо прочего, входит система бесключевого доступа Kessy Full (все двери и запуск двигателя), голосовое управление, передние датчики парковки, а также система контроля слепых зон и выезда с парковки задним ходом. Кроме того, в этой версии также доступна функция дистанционного складывания спинок заднего сиденья из багажника и автоматическое затемнение складывающихся наружных зеркал заднего вида с электроприводом. Мультимедийная система Bolero с 10-дюймовым дисплеем имеет 8 динамиков, как и радионавигационная система Columbus, которая может отображать карту в различном масштабе на цифровой приборной панели и центральном экране. Эта новая функция, как и многие другие, управляется сенсорным слайдером, расположенным под дисплеем.

Опционально предлагаются инновационные полностью светодиодные матричные фары. Они автоматически распознают попутный и встречный транспорт и объекты, отражающие свет (например, дорожные знаки), и адаптируются к дорожной ситуации и погодным условиям. Водитель получит прекрасную видимость независимо от обстоятельств – в городе, на шоссе или в дождь фары сами подберут и настроят оптимальный режим. Кроме того, при движении можно оставить включенным дальний свет, не ослепляя при этом других участников движения. Также в списке опций – наружные зеркала с функцией памяти, ассистент парковки (параллельно/перпендикулярно), спортивное многофункциональное трехспицевое рулевое колесо и электропривод обоих передних сидений с функцией памяти.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на все модели Skoda, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: цены skoda skoda octavia

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