Mercedes-Benz вновь отзывает автомобили в России

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 11 автомобилей Mercedes-Benz E-Класса, S-Класса и CLS, реализованных в 2017-2019 годах. Причиной отзыва является вероятность несоответствия спецификации функции предупреждения о не пристегнутом ремне безопасности, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет выполнено SCN-кодирование в блоке управления комбинацией приборов. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в конце августа компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 36 автомобилей Mercedes-Benz C- Класса, E- Класса, S-GLC и CLS, реализованных в 2019-2020 годах. Причиной отзыва стала возможность некорректного выполнения болтового соединения подводящего и отводящего маслопровода турбокомпрессора. На всех автомобилях должны быть проверены и, при необходимости, откорректированы болтовые соединения подводящего и отводящего маслопровода турбокомпрессора.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2020 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 16246 легковых автомобилей и внедорожников, что на 14% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

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