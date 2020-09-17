KIA разработает 7 новых электрических моделей

Компания KIA Motors представила стратегию глобального развития производства электромобилей (EV – Electric Vehicles), а также ранние эскизы нескольких будущих электромобилей на аккумуляторных батареях (BEV – Battery Electric Vehicle), которые изначально разрабатываются брендом именно как электрические.

В рамках стратегии Plan S, представленной в начале 2020 года, KIA планирует к 2025 году расширить свою линейку BEV до 11 моделей, сообщает пресс-служба корейской марки. Компания намерена достигнуть за это время объема продаж электромобилей в 20% от общего объема своих продаж на наиболее передовых рынках – в Корее, Северной Америке и Западной Европе. К 2027 году будет налажен выпуск семи моделей BEV. Первая модель, разработанная именно как электромобиль на аккумуляторных батареях, получила индекс CV и дебютирует в 2021 году.

«С момента появления в 2011 году нашего первого специально разработанного BEV для внутреннего рынка, которым стал Ray EV, KIA смогла продать более чем 100 000 электромобилей этого типа во всем мире, – рассказал президент и генеральный директор компании KIA Motors Сон Хо Сун. – С тех пор мы перешли к предложению новой линейки BEV для рынков разных регионов мира, а также объявили о своих долгосрочных планах по ускорению развития производства электромобилей. Переориентируя наш бизнес на производство электромобилей, мы рассчитываем, что к 2029 году на них будет приходиться до 25% наших мировых продаж».

А какие модели можно ждать на российском рынке уже в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».