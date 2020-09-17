ГК «БАРС» приобрела дилерский центр Hyundai в Омске

Группа компаний «БАРС» завершила сделку по приобретению дилерского центра Hyundai в Омске у ГК «Феникс-Авто». На сегодня в портфеле «БАРСа» уже есть бренды BMW и KIA, пишет портал «Континент Сибирь».

Напомним, дилерский центр Hyundai на улице 10 лет Октября был открыт в 2011 году. Его общая площадь составляет 2670 кв.м., площадь шоу-рума – 650 кв.м., сервисной зоны – 830 кв.м., малярно-кузовного участка – 820 кв.м. В шоу-руме одновременно могут быть представлены 11 автомобилей, а «емкость» сервисной зоны, в свою очередь, достигает 12 машиномест.

В ближайшее время дилерский центр, как и в случае с BMW и KIA, в первую очередь ожидает модернизация под последние стандарты марки. Дилерский центр «БАРС Восток» намерен занять ведущие позиции по объемам продаж автомобилей Hyundai в Омске.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в августе российские дилеры Hyundai реализовали 17462 автомобиля – на 24% больше, чем годом ранее. По итогам восьми месяцев 2020 года продажи Hyundai в нашей стране составили 95663 машины (-18%). В результате Hyundai заняла третье место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 10,9% против 11,0% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Полный список официальных дилеров по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».