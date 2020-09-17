Несмотря на стремительный рост популярности внедорожников, компания Mercedes-Benz по-прежнему полностью уверена в седанах и не планирует сокращать ассортимент предлагаемых моделей.

Как пишет портал Motor.ru, результаты продаж кроссоверов по всему миру говорят о том, что сегодня они являются наиболее востребованными у покупателей автомобилями. Это уже привело к тому, что многие марки стали понемногу сокращать ассортимент предлагаемых легковых моделей или вовсе снимать классические трехобъемники с производства. Однако Mercedes-Benz не планирует сокращать линейку седанов: как сообщил в интервью изданию Cars Guide глава марки Ола Каллениус, в люксовом сегменте седаны были и остаются «весьма актуальными». На сегодняшний день вседорожники составляют лишь треть глобальных продаж Mercedes-Benz.

Самой популярной моделью в линейке SUV немецкой марки, по словам Каллениуса, является полноразмерный кроссовер GLS, который не так давно сменил поколение. Большие надежды компания возлагает и на самую роскошную его версию под брендом Mercedes-Maybach, однако люксовый вседорожник не помешает популярности новейшего S-Class седьмого поколения. Каллениус отметил, что позиции премиальных седанов на рынке «очень и очень прочны» несмотря ни на что. Главным рынком для Mercedes-Benz S-Class остается Китай, где ежемесячно продается более 700 седанов.

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