Встречаем Skoda Octavia нового поколения и приводим факты из истории модели

Сегодня в России проходит премьера лифтбека Skoda Octavia нового поколения – уже четвертого по счету. Первое из них увидело свет в 1996 году, причем название было позаимствовано у предшественника, производимого в 1959 – 1971 годах, т.е. еще в эпоху Чехословакии.

В связи с этим событием мы решили привести ряд цифр, связанных с этой моделью. Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 июля 2020 года в России насчитывалось около 428 тыс. автомобилей Skoda Octavia. Среди всех «шкод», которые есть у нас в стране, это самая распространенная, а ее доля в структуре парка чешской марки составляет 46%.

В самой компании Skoda модель Octavia называют «сердцем бренда», поскольку это самый продаваемый автомобиль в линейке марки. Так было и в нашей стране – до 2015 года, пока не появился более доступный Rapid. Если в 2007 – 2008 годах на долю Octavia приходилось свыше 70% российских продаж Skoda, то в 2019 – 2020 годах – уже менее 30%. Помимо Rapid, забирать клиентов у Octavia стал Kodiaq, который в прошлом году даже вышел на второе место, оттеснив ее на третье. А ведь теперь появился еще и Karoq…

Ничего не поделаешь, автомобили сегмента SUV и В у россиян в особом почете, в то время как сегмент С, к которому относится Skoda Octavia, своих поклонников за последние несколько лет заметно растерял. Например, в «тучные» 2012 – 2013 годы продажи «Октавии» составляли в диапазоне 45 – 50 тыс. единиц. А начиная с 2015 года, они даже не дотягивали до 25 тысяч…

Сколько будет стоить автомобиль нового поколения, станет известно совсем скоро, а машины текущего поколения стоят от 1 млн 140 тыс. рублей. Найти их можно в салонах проверенных дилеров.