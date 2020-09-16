Новый KIA Sorento получит в России еще один мотор

Кроссовер KIA Sorento четвертого поколения еще не добрался до российских дилеров, но уже получил пополнение моторной гаммы. Судя по новому Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), опубликованному в базе Росстандарта, топовым двигателем кроссовера на российском рынке станет 249-сильный V6, пишет портал Motor.ru.

Ранее KIA заявляла, что новый Sorento будет предлагаться в России с двумя силовыми установками: бензиновым двигателем 2.5 MPI (мощность 180 л. с. и крутящий момент 232 Нм) в сочетании с 6‑ступенчатой автоматической коробкой передач, а также дизельным мотором 2.2 CRDi (мощность 199 л. с. и крутящий момент 440 Нм), который агрегатируется с новой 8‑ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя мокрыми сцеплениями.

В новом документе прописаны характеристики еще одного двигателя, который займет место на вершине гаммы: это 3,5-литровый «атмосферник» V6, которому также положена новая трансмиссия – 8-скоростной гидромеханический «автомат». Двигатель работает на бензине с октановым числом 92 и развивает до 249 л.с. и 331 Нм крутящего момента.

Напомним, производство нового KIA Sorento стартовало в конце августа на предприятии «Автотор» в Калининграде. Новинка будет доступна на российском рынке с передним и полным приводом. Кроме того, кроссовер получит на старте продаж два варианта компоновки сидений – пятиместный и семиместный.

KIA Sorento четвертого поколения – первая модель бренда, созданная на новой платформе N3, которая разработана специально для среднеразмерных автомобилей. Ширина нового Sorento составляет 1900 мм, что на 10 мм больше, чем у третьего поколения модели. Габаритная длина увеличилась на 10 мм по сравнению с предшественником (до 4810 мм), а передний и задний свесы стали чуть короче. Визуально Sorento выглядит более стремительным, даже несмотря на то, что высота автомобиля тоже увеличилась на 10 мм. Выросло на 30 мм и во многом определяющее облик автомобиля расстояние от центра передней оси до оснований передних стоек крыши, капот визуально удлинился.

Четвертое поколение Sorento стало результатом сотрудничества специалистов глобальной сети дизайн-центров KIA. На кузове появились новые острые линии и изгибы – внешность кроссовера проработана значительно более детально на фоне сглаженных форм предыдущей модели Sorento Prime. Профиль изменился в пропорциях, появились более современные геометрические элементы, силуэт стал стремительнее.

Основным элементом передней части автомобиля остается решетка радиатора в фирменной стилистике KIA «улыбка тигра», однако теперь она выглядит по-новому: решетка стала шире, и в нее естественным образом оказались интегрированы основные фары, в которые встроены светодиодные ходовые огни новой формы. На Sorento появились вертикальные задние фонари, которые своей поверхностью заходят на боковую плоскость задних крыльев.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке до конца 2020 года, смотрите в «Календаре новинок».