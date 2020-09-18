Suzuki представила гибридный универсал Swace

Компания Suzuki представила универсал под названием Swace для европейского рынка, который был разработан в рамках сотрудничества с Toyota. Новинка представляет собой перелицованную версию модели Corolla Touring Cross.

Как пишет портал Autonews.ru, автомобиль выглядит практически так же, как и его платформенный «донор», отличаясь от него лишь передним бампером, а также логотипами на кузове и рулевом колесе.

Suzuki Swace будет доступен лишь со 122-сильной гибридной силовой установкой, в состав которой входит 1,8-литровый бензиновый атмосферный двигатель, электромотор и комплект аккумуляторов на 3,6 киловатт-часов. Автомобиль может передвигаться исключительно на электрической тяге, однако в таком случае отдача агрегата ограничена 72 л.с.

Напомним, Swace стал уже второй перелицованной моделью Toyota от Suzuki. Ранее эта компания представила кроссовер Across – техническую копию кроссовера RAV4 для европейского рынка.

Напомним, весной 2019 года стало известно, что в рамках бизнес-сотрудничества Suzuki предоставит Toyota наработки в области проектировки малолитражных двигателей, а также субкомпактных автомобилей. Toyota, в свою очередь, предоставит Suzuki технологии в области проектирования комбинированных и полностью электрических силовых установок для гибридов и электромобилей.

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