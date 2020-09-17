За первую половину сентября 22 марки поменяли цены на свои автомобили

Традиционная осенняя корректировка цен затронула 22 автомобильных бренда из 49 официально представленных на российском рынке. К такому выводу пришли эксперты сайта «Цена Авто» по результатам соответствующего мониторинга за первую половину сентября*.

Так, повышение цен на весь модельный отмечено у французских Citroen (на 1,7 – 5,0%) и Peugeot (на 0,8 – 1,7%), а также у китайского бренда FAW (на 9,7 – 13,8%) и отечественного УАЗ (на 0,9 – 2,5%). Кроме того, получили прибавку большинство моделей Changan (на 1,7 – 3,0%), Chery (на 1,0 – 3,0%), Geely (на 0,9 – 1,4%), KIA (на 0,4 – 1,7%), Mitsubishi (на 1,1 – 3,4%), Renault (на 0,6- 4,2%), Suzuki (на 0,5 – 0,7%) и Volkswagen (на 0,9 – 6,3%).

У некоторых марок рост стоимости затронул лишь несколько моделей. Так, японская Toyota подняла цену на CH-R (на 2,1%) и Corolla (на 3,5 – 4,9%), чешская Skoda увеличила стоимость Kodiaq (на 1,7 – 2,8%), Superb и Superb Combi (на 0,7 – 1,8%), а китайский Haval переписал прайсы на рамные внедорожники Н5 (на 7,4 – 8,7%) и Н9 (на 1,0 – 1,1%).

В премиальном сегменте самые масштабные изменения были отмечены у японского бренда Lexus и британской марки MINI: 11 моделей Lexus стали дороже на 0,8 – 15,4%, а у MINI прибавку в 2,0 – 9,0% получили все модели, кроме кроссовера Countryman. Выборочный рост произошел у BMW (4 модели; на 0,9 – 7,0%), Infiniti (2 модели; на 0,6 – 0,9%), Mercedes-Benz (1 модель; на 3,5 – 4,5%) и Porsche (1 модель; на 4,3 – 5,0%).

Единственным автомобилем, который стал доступнее в этот период, оказался китайский кроссовер Foton Sauvana. Все его комплектации подешевели на существенные 9,6 – 10,9%, или 200 тысяч рублей.

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* За период с 1 по 15 сентября 2020 года