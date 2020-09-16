В России запустили первую специализированную библиотеку для автодилеров

Первое в России специализированное издательство профессиональной литературы об авторитейле запущено в России при поддержке Авито Авто. Издательство, которое названо «Короче, дилер», будет выпускать актуальные книги экспертов автобизнеса международного уровня в адаптированном к реалиям российского авторынка переводе.

Партнером издательства выступает сервис Авито Авто, который не только предоставляет торговую площадку для дилеров, но и проводит бесплатные обучающие мероприятия. Также сервис поддерживает образовательные инициативы, например, перевод литературы для профессионалов.

В первой серии издательства «Короче, дилер» будут выпущены 12 книг за авторством 7 авторитетных экспертов американского авторитейла: Джима Роча («Скоростная полоса. Как повысить доходность автосервиса и добиться лояльности клиентов»), Тима Кинца («Без препятствий»), Макса Занана («Идеальный дилерский центр») и других.

Авторы лично презентуют свои книги в рамках онлайн-мероприятий издательства, которые состоятся в сентябре и октябре 2020 года. Расписание, а также доступные к предзаказу книги, опубликованы на сайте издательства.