В России выпущен 200-тысячный автомобиль Mitsubishi

Калужский завод «ПСМА Рус» выпустил 200-тысячный автомобиль марки Mitsubishi с момента начала локального производства в ноябре 2012 года. Так, на сегодняшний день с конвейера предприятия сошло 166396 кроссоверов Outlander различных поколений и 34908 внедорожников Pajero Sport, сообщает пресс-служба «ММС Рус».

В настоящий момент завод «ПСМА Рус» выпускает самый продаваемый кроссовер марки – Outlander – в 5-местной и 7-местной комплектации, а также внедорожник Pajero Sport с дизельным двигателем. С марта 2020 года на предприятии налажен выпуск Outlander и Pajero Sport с Яндекс.Авто на борту.

В каких городах есть дилерские центры Mitsubishi, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».