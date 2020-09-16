Улучшенный Nissan Qashqai скоро появится в России

Компания Nissan раскрыла дату начала продаж улучшенного Qashqai на российском рынке – новинка появится у дилеров уже 1 октября. Кроссовер следующего модельного года обновился по той же схеме, что и X-Trail, поступивший в продажу в начале сентября, пишет портал Авто.Mail.ru.

Ожидается, что Qashqai получит дополнительные опции комфорта и новый вариант комбинированной отделки кресел с алькантарой кофейного цвета. Как и в случае с X-Trail, может появиться возможность проецировать приложение «Яндекс.Навигатор» с экрана смартфона через программу «Яндекс.Авто», и управлять ими можно будет с помощью встроенных голосовых команд или через голосового помощника.

В следующем году в России должна начаться сборка Qashqai третьего поколения, а пока кроссовер проходит ресурсные испытания. От дореформенного Qashqai новинку можно будет отличить по зауженной оптике и оформлению кормы. В салоне появилась полностью цифровая приборная панель и «парящий» дисплей мультимедийной системы с двумя шайбами и рядом кнопок.

В настоящее время цены на Nissan Qashqai стартуют с отметки в 1 млн 377 тыс. рублей. Причем уже в начальной комплектации XE набор опций включает подогрев передних сидений и обогрев лобового стекла, круиз-контроль, кондиционер, а также новые 17” легкосплавные диски (для версий с мотором 2,0).

Моторная гамма Nissan Qashqai включает бензиновые двигатели объемом 1,2 и 2,0 литра мощностью 115 и 144 л.с. соответственно, которые работают в паре либо с 6-ступенчатой механической КПП, либо с обновленной бесступенчатой трансмиссией X-tronic CVT.

Стоит отметить, что кроссовер Qashqai является бестселлером Nissan на российском рынке. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2020 года российские дилеры Nissan реализовали 14271 такой автомобиль этой модели, что на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».