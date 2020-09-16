ТОП-10 люксовых автомобилей, которые покупают в Москве

Москва – самый экономически развитый регион нашей страны. Поэтому и дорогих машин здесь покупают намного больше, чем в других субъектах РФ. Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», жители столицы с января по август приобрели 431 новый автомобиль сегмента Luxury. Это составляет порядка 60% от общероссийского количества. Мы решили рассмотреть, какие именно люксовые модели покупают в Москве.

Оказалось, что наибольшие предпочтения местные жители отдают Mercedes-Benz Maybach S-Class – за 8 месяцев москвичи купили 145 экземпляров этой модели. С большим отставанием от лидера вторую позицию в нашем рейтинге занимает внедорожник Rolls-Royce Cullinan (50 шт.), которому совсем чуть-чуть уступает Bentley Continental GT (49 шт.).

Замыкают пятерку лидеров здесь две модели SUV – Lamborghini Urus (47 шт.) и Bentley Bentayga (44 шт.). Кроме них, в ТОП-10 самых популярных у москвичей автомобилей сегмента Luxury попадают: Maserati Levante (20 шт.), Rolls-Royce Wraith (15 шт.), Bentley Continental Flying Spur (12 шт.), Lamborghini Huracan (12 шт.) и Ferrari 812 Superfast (7 шт.).

Найти люксовые (и не только) автомобили можно в салонах проверенных дилеров.