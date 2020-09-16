Выпуск легковых машин в августе упал на 30%

По данным Росстата, за восемь месяцев 2020 года с российских конвейеров сошло 706 тыс. легковых автомобилей, что на 30,1% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Между тем в августе было выпущено 83 тыс. машин – это на 30% меньше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что калининградский «Автотор» в прошлом месяце начал производство среднеразмерного кроссовера Sorento четвертого поколения. А на АВТОВАЗе стартовал выпуск новой версии компактного универсала LADA Granta Cross в специальной версии Quest.

Между тем, в августе приостанавливали свои конвейеры на время летних каникул российские заводы Renault, Volkswagen и Haval. Кроме того, предприятие «Мазда Соллерс» вернулось к пятидневному режиму работы. А на АВТОВАЗе в связи ростом заказов в августе и сентябре введены дополнительные рабочие смены.

Производство грузовых автомобилей в январе-августе составило 76,9 тыс. единиц, что на 19% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 12,4 тыс. грузовиков – это на 4,2% меньше, чем годом ранее. Стоит отметить, что КАМАЗ в августе приостанавливал производство на время двухнедельного корпоративного отпуска.

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