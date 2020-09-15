Chery привезет в Россию новый Tiggo 8

Новый Chery Tiggo 8 появится на российском рынке в 2021 году. Об этом порталу «Китайские автомобили» сообщили в пресс-службе представительства Chery. По предварительной информации, для нашей страны в названии кроссовера будет использоваться приставка не Plus, а Pro, как в случае с Tiggo 7. Новинка будет доступна в двух версиях, 7-местном салоне и с новым турбомотором 1.6Т мощностью 186 л.с. в сочетании с «роботом» DCT.

Напомним, новый Chery Tiggo 8 Plus / Pro стал длиннее на 22 мм (4722 мм) и выше на 40 мм (1745 мм). Ширина и колесная база остались прежними – 1860 и 2710 мм соответственно. Внешне автомобиль похож на Tiggo 7 Pro, в салоне – на младший Exeed LX.

Среди главных «фишек» – умный головной свет, способный отклоняться в поворотах, два соединенных между собой экрана диагональю 12,3 дюйма каждый и авиационные подголовники. Премиальная аудиосистема от Sony получит восемь динамиков. В крышу вмонтирован сдвижной панорамный люк длиной 1,17 м.

Напомним, в России продажи кроссовера Chery Tiggo 8 начались в марте этого года. Модель предлагается за 1 млн 599 тыс. 900 рублей в пятиместном исполнении, а семиместная модификация обойдется минимум в 1 млн 679 тыс. рублей. Под капотом автомобиля установлен 2,0-литровый турбомотор мощностью 170 л.c. и крутящим моментом в 250 Нм в сочетании с вариатором.

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