Hyundai представила новое поколение кроссовера Tucson

Компания Hyundai представила кроссовер Hyundai Tucson четвертого поколения. Новинка будет доступна как с обычной, так и с удлиненной колесной базой в соответствии с запросами клиентов из разных стран, сообщает пресс-служба Hyundai. На рынке Кореи новый Tucson 2021 появится уже в сентябре, а в США и на других рынках продажи автомобиля 2022 модельного года начнутся в первой половине 2021 года.

Кузов нового Hyundai Tucson стал больше и шире, чем у предшественника. Длинный капот, короткие свесы и удлиненная колесная база формируют профиль автомобиля в стиле купе. Что касается интерьера, приборная панель лишилась рамок и переместилась немного ниже. Широкая кромка передней панели плавно переходит на элементы дверей, а сдвоенные серебряные декоративные полосы проходят от центральной панели до задних дверей, создавая гармоничное сочетание с тщательно продуманными премиальными материалами отделки, выполненными в нейтральных тонах.

Для Tucson предлагаются 2,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель Smartstream (190 л.с.) в сочетании с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и мощная гибридная или подключаемая гибридная силовые установки с 1,6-литровым двигателем с турбонаддувом и прямым впрыском топлива, которая выдает максимальную мощность в 230 л.с.

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