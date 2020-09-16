Tesla будет поставлять в Европу Model 3 китайского производства

Компания Tesla Motors будет продавать на европейском рынке электромобили Model S китайского производства. Самую доступную модель американской компании на данный момент поставляют в Европу из США. Однако в ноябре нынешнего года выпуск Tesla Model 3 будет налажен на новом предприятии в Шанхае, откуда автомобили, помимо местного рынка, будут поставлять в Сингапур, Австралию, Новую Зеландию и Европу. Поставки могут стартовать в конце 2020-го или в начале 2021 года, пишет портал Autonews.ru.

При этом Tesla уже в следующем году намерена запустить свое первое европейское предприятие – Гигафабрику 4. Завод откроют в пригороде Берлина рядом со строящимся аэропортом Берлин-Бранденбург. Предприятие, в строительство которого инвестируют примерно 4 млрд долларов, займет территорию около 300 гектаров. Новая фабрика позволит создать около 10 тыс. рабочих мест. На заводе наладят выпуск компактного кроссовера Model Y, а также комплектов аккумуляторов для электрокаров.

Как сообщал ранее глава Tesla Илон Маск, кроссовер Model Y европейской сборки будет отличаться от электрокара, который производится в США. Какие новшества получит электрический кроссовер, пока неизвестно. Производство Model Y на предприятии в Германии может начаться уже в июле 2021 года.

Ранее Илон Маск обещал открыть новый дизайн-центр в Европе, где будут разрабатывать автомобили преимущественно для местного рынка. Такую студию планируется разместить как раз при предприятии компании в Германии. На данный момент Tesla проектирует свои автомобили в Хоторне, штат Калифорния.

А какие модели с традиционным ДВС можно ждать на российском рынке в 2020 году? Узнать об этом можно в «Календаре новинок».