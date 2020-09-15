Авито Авто проведет онлайн-конференцию для продавцов комтранса и спецтехники

Всероссийская онлайн-конференция Авито Авто для дилеров коммерческого транспорта и спецтехники пройдет 17 сентября в 11:00 по московскому времени. В мероприятии примут участие профессионалы комтранс-отрасли и эксперты e-commerce.

Конференция пройдет по принципу круглого стола, поэтому каждый сможет задать спикерам интересующие вопросы или поделиться своим мнением. Участие в мероприятии бесплатное, необходима регистрация на сайте.

В программе – обсуждение самых актуальных для отрасли вопросов:

- что происходит на рынке транспорта: в целом и по отдельным категориям;

- какие прогнозы по спросу и продажам выдвигают эксперты отрасли;

- какие онлайн-инструменты доступны для профессиональных продавцов техники;

- как дилерам коммерческого транспорта использовать инструменты онлайн-маркетинга для повышения продаж.

Об этом и многом другом подробно расскажут эксперты с многолетним стажем:

Анна Кравченко, менеджер по работе с ключевыми клиентами Авито;

Андрей Ковалев, эксперт по электронной коммерции, работал в «Цеппелин Русланд», «Силовые машины», Сбербанке;

Артем Балабанов, специалист отдела продаж машиностроительного завода BONUM, направление Agroline, тема выступления: «Роль цифровых инструментов в продаже транспорта».

Отметим, что список экспертов пополняется.