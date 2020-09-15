Bentley не стремится увеличивать ежегодные продажи | АВТОСТАТ

Bentley не стремится увеличивать ежегодные продажи

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Bentley не стремится увеличивать ежегодные продажи

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Компания Bentley не стремится увеличивать ежегодные продажи автомобилей, признал глава британской марки Эдриан Холлмарк. По его словам, ежегодный выпуск примерно 10 тысяч машин на протяжении 13 лет – осознанная стратегия бренда, а рост продаж на 5% в 2019 году в сравнении с 2018-м – не более чем случайность.

«Мы не стремимся выпускать 15 тысяч или даже 13 тыс. автомобилей в год. Увеличения прибыли можно добиться не путем увеличения тиража, а наращивая маржинальность каждой продаваемой машины,» – заявил Холлмарк. Выгоднее всего для автопроизводителя продавать укомплектованные модификации с максимальным числом опций, пишет портал Motor.ru.

Рекордной маржинальностью отличаются модели Ferrari – в последние два года на каждом проданном на глобальном рынке суперкаре итальянская марка зарабатывала свыше 86 тыс. евро. У компании Porsche самая прибыльная модель – новый 911, а Bentley наибольшие дивиденды приносит купе Continental GT.

Эти и другие автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи премиум-марки bentley

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