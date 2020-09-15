Новый Chery Tiggo 7 Pro нашел первых покупателей

Новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro, российская премьера которого прошла 10 сентября, нашел первых покупателей в нашей стране. Первые владельцы новинки от Chery предпочли автомобиль в самой максимальной комплектации – Prestige, сообщает пресс-служба китайской марки. Напомним, Chery Tiggo 7 Pro предлагается в трех комплектациях – Elite, Luxury и Prestige – по цене от 1 млн 479 тыс. 900 рублей до 1 млн 649 тыс. 900 рублей, без учета спецпредложений.

Под капотом Chery Tiggo 7 Pro установлен бензиновый двигатель 1.5 Turbo мощностью 147 л.с. и крутящим моментом 210 Нм, который сочетается с вариатором CVT25. Такой силовой агрегат обеспечивает разгон кроссовера до 100 км/ч за 9,8 сек, максимальная скорость – 186 км/ч. Расход топлива на каждые 100 км пути составляет в загородном режиме 6.6 литра, в комбинированном режиме – 8,2 литра и в городском – 10,8 литров. При этом инженеры Chery сохранили настройки двигателя для работы на бензине с 92 октановым числом.

Новый Chery Tiggo 7 Pro займет место в линейке автомобилей Chery между моделями Tiggo 7 и Tiggo 8. Также как и Tiggo 4, Tiggo 7 и Tiggo 8, новинка построена на платформе T1X. По сравнению с нынешним поколением Tiggo 7 новинка на 68 мм длиннее, на 5 мм шире и на 35 мм выше, габариты автомобиля составляют 4500х1842х1705 мм, колесная база достигает 2670 мм. Объем багажного отделения равен 475 литрам. В случае, когда задние сиденья сложены, объем багажника увеличивается до 1500 литров. Клиренс Tiggo 7 Pro равен 190 мм, угол въезда – 20 градусов, угол съезда – 21 градус. Автомобиль имеет независимую подвеску типа McPherson спереди и многорычажную независимую подвеску сзади.

Что касается экстерьера, передняя решетка Tiggo 7 Pro выполнена в оригинальном стиле 3D-матрицы, матричные светодиодные фары заняли максимально высокое положение на стыке решетки радиатора и капота. Ярко выраженные линии профиля кузова автомобиля в сочетании с тремя текстурными боковыми линиями, плавно ниспадающей крыши к задней стойке кузова и выступом спойлера добавляют облику автомобиля стремительности. Характерной особенностью кроссовера Chery Tiggo 7 Pro являются задние светодиодные фонари, соединенные горизонтальной световой планкой.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили Chery, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».